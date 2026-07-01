TMW: “Cagliari, il Maiorca resta avanti per Luvumbo: il Palermo osserva”

Il futuro di Zito Luvumbo resta tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, mentre il Cagliari è ormai pronto ad annunciare l’arrivo di Alessandro Romano, sul fronte delle uscite continua a tenere banco la situazione dell’attaccante angolano, seguito con interesse dal Palermo.

Il classe 2002, legato al Cagliari da un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione a favore del club rossoblù, è da tempo nel mirino della società rosanero.





Sempre secondo Tuttomercatoweb.com, però, il trasferimento al Palermo non rappresenterebbe al momento la prima scelta del giocatore. In cima alle preferenze di Luvumbo ci sarebbe infatti il Maiorca, club nel quale ha militato in prestito negli ultimi sei mesi.

Il club spagnolo starebbe lavorando per presentare un’offerta ritenuta congrua dal Cagliari, nel tentativo di convincere la società sarda a dare il via libera alla cessione dell’esterno offensivo.

Il Palermo, intanto, continua a monitorare la situazione, in attesa di capire se si apriranno margini per tornare concretamente in corsa per uno degli obiettivi principali del mercato offensivo di Carlo Osti.