Catanzaro, il caso Turati può finire in tribunale: il club valuta azioni legali

Il clamoroso dietrofront di Marco Turati continua a far discutere e rischia ora di avere conseguenze anche sul piano legale. Dopo aver raggiunto un accordo con il Catanzaro, il tecnico ha deciso di non sedersi sulla panchina giallorossa, accettando invece la proposta dello Spezia.

Una scelta che avrebbe creato forte malumore anche tra i suoi stessi rappresentanti, tanto che, secondo le indiscrezioni, gli agenti avrebbero deciso di rinunciare alla procura dell’allenatore prendendo le distanze dalla decisione.





La vicenda, però, potrebbe non chiudersi con il semplice cambio di destinazione. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Sud, tra Turati e il Catanzaro esisterebbe già un contratto firmato, elemento che potrebbe aprire la strada a un contenzioso.

La dirigenza giallorossa, con il presidente Floriano Noto, il direttore generale Paolo Bignotti e il direttore sportivo Ciro Polito, sta infatti valutando le possibili mosse. Sul tavolo ci sarebbero due ipotesi: chiedere allo Spezia un indennizzo economico per liberare l’allenatore oppure procedere direttamente per vie legali.

Nelle prossime ore è attesa una decisione definitiva. Il Catanzaro dovrà scegliere se avviare un’azione nei confronti del tecnico e del club ligure oppure archiviare il caso e concentrarsi esclusivamente sulla ricerca del nuovo allenatore.