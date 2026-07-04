Mondiale 2026, Ounahi trascina il Marocco ai quarti: Canada battuto 3-0

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
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Si conclude il match tra Marocco e Canada, valido per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 0-0, nella ripresa la formazione africana riesce a portare a casa l’incontro, imponendosi per 3-0 grazie alla doppietta di Ounahi e alla rete di Rahimi.

In avvio è il Canada a prendere in mano il pallino del gioco e al 10′ costruisce la migliore occasione del primo tempo con Oluwaseyi. L’attaccante controlla con eleganza un preciso filtrante in area di rigore e calcia di destro, rasoterra e di prima intenzione, verso il centro della porta, ma Bounou si fa trovare pronto e respinge con il piede. Il Marocco fatica invece a entrare in partita, con i nordamericani ben organizzati in campo e capaci di concedere pochissimi spazi agli avversari.


Nella ripresa il Marocco rientra in campo con un atteggiamento decisamente più propositivo e al 50′ trova il gol del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Hakimi serve un pallone rasoterra al limite dell’area per Azzedine Ounahi, che controlla e lascia partire una conclusione di prima intenzione, precisa e angolata che batte Crépeau, firmando l’1-0.

Sotto nel punteggio, il Canada aumenta il proprio baricentro nel tentativo di trovare il pareggio, concedendo però maggiori spazi alle ripartenze della formazione africana. Proprio da una di queste nasce, all’82’, il gol del definitivo 2-0: ancora Ounahi, protagonista assoluto della sfida, finalizza un’azione in contropiede e realizza la sua doppietta personale. Nel finale c’è spazio anche per la rete del 3-0 firmata da Rahimi.

Con questo successo il Marocco diventa la prima nazionale a staccare il pass per i quarti di finale del Mondiale 2026. La squadra di Ouahbi affronterà la vincente della sfida tra Francia e Paraguay, in programma questa sera alle ore 23:00

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