Avellino, fatta per Moruzzi e Faticanti dalla Juventus

L’Avellino è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club biancoverde ha definito l’arrivo di Giacomo Faticanti dalla Juventus.

Il centrocampista classe 2004 si trasferirà in Irpinia con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dell’Avellino e controriscatto in favore della Juventus. L’operazione è ormai ai dettagli e il calciatore sosterrà le visite mediche tra mercoledì e giovedì, prima della firma sul contratto che lo legherà all’Avellino.



