Tuttosport: “Perin tentato dal Palermo: pronto un biennale, il portiere riflette sull’addio alla Juventus”

Il Palermo fa sul serio per Mattia Perin. Il portiere della Juventus è tentato dalla proposta rosanero e si trova davanti a una scelta importante per il prosieguo della propria carriera: restare a Torino e giocarsi il posto oppure accettare un progetto che gli garantirebbe centralità e un ruolo da protagonista.

Come scrive Cristiano Corbo su Tuttosport, il Palermo sarebbe pronto a formalizzare un’offerta per le prossime due stagioni, con opzione, mettendo sul tavolo cifre superiori rispetto all’attuale ingaggio percepito dal portiere in bianconero, indicato intorno a 1,5 milioni di euro.





Perin tentato dal progetto Palermo

A incidere sulla riflessione del portiere non sarebbe soltanto l’aspetto economico. Il progetto costruito dal Palermo rappresenta infatti uno degli elementi che maggiormente potrebbero convincerlo.

La società rosanero ha ambizioni elevate, ha costruito un organico pensato per puntare alla promozione e ha affidato la squadra a Filippo Inzaghi, tecnico di grande esperienza in Serie B.

Secondo Cristiano Corbo su Tuttosport, proprio Inzaghi rappresenterebbe una garanzia importante agli occhi di Perin, al quale il Palermo potrebbe offrire soprattutto ciò che cerca da tempo: giocare con continuità e senza discussioni sulla titolarità.

La voglia di giocare può fare la differenza

Il desiderio di tornare protagonista non nasce oggi. Già a gennaio Perin aveva chiesto alla Juventus di agevolare un suo trasferimento al Genoa, club al quale aveva dato la propria disponibilità per un ritorno dal forte valore anche sentimentale. L’operazione, però, non era andata in porto.

Adesso la possibilità Palermo apre uno scenario nuovo.

Al momento, precisa Cristiano Corbo su Tuttosport, una vera trattativa tra Palermo e Juventus non sarebbe ancora cominciata. A Torino si attende innanzitutto la decisione del portiere, che si è preso del tempo per riflettere e valutare attentamente l’opportunità.

La Juventus aspetta la decisione di Perin

L’eventuale partenza del portiere avrebbe conseguenze anche sulle strategie della Juventus. Perin non viene infatti considerato soltanto un’alternativa tra i pali, ma anche un elemento particolarmente importante all’interno dello spogliatoio.

Tuttosport ricorda il rapporto instaurato con Spalletti e il peso del portiere nelle dinamiche del gruppo bianconero.

La Juventus, inoltre, ha modificato gli equilibri della propria porta con l’arrivo di Vicario, mentre anche la situazione di Di Gregorio potrebbe evolversi, con il Marsiglia sullo sfondo.

Un addio di Perin costringerebbe quindi la dirigenza juventina a intervenire nuovamente per affiancare al nuovo numero uno un secondo portiere affidabile. Tra le possibilità citate figurano Milinkovic-Savic, in uscita dal Napoli, e l’ex rosanero Audero.

Sullo sfondo anche il rinnovo con la Juventus

Esiste però anche un’altra strada. Perin ha un contratto in scadenza tra dieci mesi e la Juventus potrebbe decidere di anticipare i tempi per discutere un eventuale rinnovo, tema che inizialmente sarebbe stato affrontato soltanto dopo la chiusura del mercato.

Come evidenzia per la quarta volta Cristiano Corbo su Tuttosport, la scelta del portiere va dunque oltre l’aspetto economico e assume i contorni di una vera scelta di vita e di carriera.

Da una parte Palermo, una piazza calda che gli offrirebbe un ruolo centrale in un progetto costruito per inseguire la Serie A. Dall’altra la permanenza alla Juventus, con la possibilità di giocarsi fino in fondo le proprie chance con Vicario.

Per il Palermo si tratta di un’apertura significativa: Perin sta valutando concretamente la proposta rosanero, anche se prima di parlare di trattativa con la Juventus servirà il via libera del portiere.