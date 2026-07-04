Modena, pressing per il ritorno di Pyyhtiä: c’è anche il Sudtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
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Il Modena lavora per riportare in gialloblù Niklas Pyyhtiä. Il centrocampista finlandese classe 2003, di proprietà del Bologna, è destinato a lasciare il club rossoblù in questa sessione di mercato e rappresenta uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza emiliana.

Dopo l’esperienza vissuta nella scorsa stagione con la maglia del Modena, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club starebbe spingendo per riabbracciare il giovane centrocampista, ritenuto un elemento ideale per rinforzare la mediana in vista del prossimo campionato.


La concorrenza, però, non manca. Anche il Südtirol segue con interesse la situazione e valuta un possibile ritorno del classe 2003, che ha già vestito la maglia biancorossa in passato. Nelle ultime settimane si era parlato anche di un interesse dell’Avellino, ma al momento non sembrano esserci margini concreti per un trasferimento in Irpinia.

Il Modena resta quindi in prima fila e proverà nelle prossime settimane a trovare l’intesa con il Bologna per riportare Pyyhtiä in gialloblù.

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