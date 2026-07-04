Avellino, contatti con il Bari per Maggiore

L’Avellino continua a sondare il mercato alla ricerca di un centrocampista in grado di garantire qualità ed esperienza. Tra i profili finiti sul taccuino della società irpina c’è quello di Giulio Maggiore, giocatore del Bari che vanta diverse stagioni da protagonista in Serie A.

La società biancoverde avrebbe già mosso i primi passi per capire i margini dell’operazione. Secondo quanto riferito da SportChannel214.it, nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti con i rappresentanti del classe 1998, ai quali è stato illustrato il progetto tecnico dell’Avellino in vista della prossima stagione. L’obiettivo è verificare la disponibilità del centrocampista a trasferirsi in Irpinia e valutare la fattibilità dell’affare nelle prossime settimane.



