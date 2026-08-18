Schira: “Palermo-Perin: offerto un contratto fino al 2029”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
schira

Dopo Fabrizio Romano e Alfredo Pedullà, arriva anche la conferma di Nicolò Schira: il Palermo ha messo Mattia Perin in cima alla lista dei desideri per la porta. Il club rosanero è alla ricerca di un nuovo estremo difensore dopo l’infortunio di Joronen e guarda con grande attenzione al portiere della Juventus.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, Perin sarebbe diventato il grande obiettivo del Palermo. Al portiere bianconero sarebbe stato proposto un contratto fino al 2029 da circa 2 milioni di euro a stagione.


Perin, attualmente legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2027, starebbe valutando l’addio al club bianconero dopo l’arrivo di Emil Audero. La concorrenza interna per il ruolo di portiere potrebbe dunque spingere l’estremo difensore a prendere in considerazione una nuova esperienza.

Il Palermo, dal canto suo, è pronto a fare sul serio. L’infortunio di Joronen ha modificato i piani del club, rendendo necessario un intervento sul mercato per garantire a Filippo Inzaghi un portiere di grande esperienza e affidabilità.

Schira conferma inoltre che, oltre a Perin, il Palermo tiene in considerazione anche Emil Audero e Etrit Berisha come possibili alternative. Ma il nome in cima alla lista, al momento, resta quello dell’estremo difensore della Juventus.

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, dunque, arrivano ulteriori conferme: il Palermo punta Mattia Perin. La trattativa è ancora da sviluppare, ma il club rosanero sembra intenzionato a provare a portare in Sicilia un portiere di assoluto livello.

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