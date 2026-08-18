Prima pagina Corriere dello Sport: “Joronen preoccupa il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Sogno Perin per la porta

Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, debutto con i botti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Rosa, debutto da grande squadra”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sorpresona Milan”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Palermo, lezione al Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Apriremo un ciclo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia stellare”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo in 32.500 con il Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Apoteosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ori infiniti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Juve, Musso l’anti Vicario”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Trasporti, Ferragosto di passione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, giocano in 30.000”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026

Ultimissime

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Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Pecorino sempre più vicino. Palermo su Confente”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (95)

Corriere dello Sport: “Serie B, scatta la 95ª edizione: Palermo-Juve Stabia chiude la prima giornata”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Corriere dello Sport: “Serie B, Bedin lancia la nuova stagione: entusiasmo, giovani e record di abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (86)

Corriere dello Sport: “Vavassori, feeling speciale con Inzaghi: «Con il 9 l’obiettivo è fare 15 gol»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026