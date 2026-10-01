Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Zizou Ancora tu”

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Stasera Francia-Italia

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi studia il 4-3-3”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter parla Romano”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “City, Premier a rischio”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regionali e Formazione È scontro sui contratti”

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Prima pagina Tuttosport: “Pio e Kayode esaltano l’Italia dei Golden Boy”

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