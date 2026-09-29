Prima pagina Tuttosport: “Pio e Kayode esaltano l’Italia dei Golden Boy”

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Nuova linfa per la Nazionale di Mancini

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “City, Premier a rischio”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regionali e Formazione È scontro sui contratti”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, jolly Ceccaroni”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La morsa del caro carburanti”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Carburanti, dilaga la protesta”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Jolly Gabrielloni”

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Prima pagina Tuttosport: “Mamma l’Italia”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fior d’Italia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, più gol per la Serie A”

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Tuttosport: “Modena, il Nido per sognare la Serie A: nuovo centro sportivo e -3 dal Palermo capolista”

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Giornale di Sicilia, “Peressutti: «La lunga sosta può aiutare il Palermo. Ma attenzione ai nazionali»”

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