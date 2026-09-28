Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fior d’Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
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Battuta la Turchia

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La morsa del caro carburanti”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Carburanti, dilaga la protesta”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Jolly Gabrielloni”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, più gol per la Serie A”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “I rosa studiano come migliorare in trasferta”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Brivido calcio”

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Prima pagina Tuttosport: “Siamo vivi. Siamo forti”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Festa di calcio e musica, in 15 mila salutano Miccoli”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Attenta Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “No a Messi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: Lagalla: “Il mio futuro? Lo decido io”

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Prima pagina Tuttosport: “Mancini, un’altra Italia”

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Ultimissime

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Giornale di Sicilia, “Delio Rossi: «Il Palermo deve vincere il campionato. Inzaghi è l’uomo giusto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, il pericolo per ora arriva dagli ex: in undici inseguono Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Palermo con il Barbera nella corsa: domani la Figc invia il dossier all’Uefa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Bianco: «Pisa, vogliamo tornare in Serie A per restarci. Palermo lanciato, ma attenzione al Modena»”

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Corriere dello Sport: “Euro 2032, Palermo spera: corsa aperta per i cinque stadi italiani, il Sud rischia l’esclusione”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026