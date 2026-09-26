Prima pagina Giornale di Sicilia: “Festa di calcio e musica, in 15 mila salutano Miccoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
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«Last match»: al Barbera le glorie rosanero e la Nazionale Artisti tv

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Prima pagina Corriere dello Sport: “No a Messi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La fine sulla strada di un corriere di Glovo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, che forza”

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Prima pagina Tuttosport: “Siamo rimasti a Zenica”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia 2 schiaffi”

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Prima pagina Tuttosport: “Torniamo a comandare”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il campo largo rompe sulle alleanze”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi studia il 4-3-3”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fatevi Amare”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Autostrade, il peggio deve venire”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Bani è una certezza. Ma adesso serve blindare la porta”

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Giornale di Sicilia: “Miccoli Legends Game, un anno di lavoro dietro l’evento. Gli organizzatori: «Fabrizio e Palermo lo meritavano»”

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Corriere dello Sport: “Italia, Zaniolo lascia il ritiro. Mancini cambia tutto: 6-7 novità contro la Turchia”

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