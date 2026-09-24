Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi studia il 4-3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
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Nuovo Palermo alla ripresa?

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Ranocchia la qualità che serve al Palermo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Guida Romano”

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Prima pagina Tuttosport: “La bolgia di Torino per la semifinale dell’eurovolley”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo si gode il “nuovo” Dennis Johnsen”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Al Barbera chiudo il cerchio ora applaudo chi mi ha condannato”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Manova, siglata l’intesa”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pio d’Italia”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Un limite agli alunni stranieri. No di presidi e docenti in Sicilia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Fattore Barbera”

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Italia-Belgio, le probabili formazioni: Mancini lancia Romano e Pio Esposito. Dove vederla in tv

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Corriere dello Sport: “Juve Stabia. Un altro terremoto”

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Corriere dello Sport: “Empoli, lavoro e recuperi verso il Palermo. Pagliuca resta saldo: fiducia totale del club”

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Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi apre il laboratorio: Perin e Hernani al rientro, prende quota il 4-3-3”

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