Prima pagina Corriere dello Sport: “Fattore Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
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Palermo al top

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Prima pagina Tuttosport: “Fratelli di Juve”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rieccoci”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Vavassori goleador di giornata”

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