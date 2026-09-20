Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Fratelli di Juve” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026 Battuta l’Atalanta Post navigation Previous: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rieccoci”Next: Corriere dello Sport: “Vavassori il nuovo Dybala. Subito “eroe” al Palermo” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rieccoci” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Mantova pareggia. Palermo solo in testa” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Insieme per sempre” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Vavassori goleador di giornata” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bellissime” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Vavassori fa volare i rosa” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda il Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: Motorizzazione, arrestato il capo “Tangente sugli esami di guida” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo non voglio fermarmi” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Capitan Nico” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Arrestato con la mazzetta nello Zaino” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Baffo di tutti” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026