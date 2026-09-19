Prima pagina Repubblica Palermo: “Vavassori goleador di giornata”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Doppietta per battere il Padova

Altre notizie

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Prima pagina Tuttosport: “Insieme per sempre”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bellissime”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Vavassori fa volare i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: Motorizzazione, arrestato il capo “Tangente sugli esami di guida”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo non voglio fermarmi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Capitan Nico”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Arrestato con la mazzetta nello Zaino”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Baffo di tutti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Cassandro-Vavassori, il Palermo ha più energia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “«Autostrade, gravi carenze»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Juve, non c’è Nec”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026

Ultimissime

palermo padova 2-1 (8)

La Sicilia: “Palermo-Padova, la Curva Nord scende in campo per la prevenzione: «Gioca d’anticipo! Fai prevenzione al colon»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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La Sicilia: “Nuovo Barbera, nuovi parcheggi e più posti per i disabili: tutte le novità del progetto stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (102)

Corriere del Veneto: “Padova, al Barbera resta il rimpianto: Vavassori fa la differenza, l’attacco biancoscudato ancora a secco”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (118)

Il Gazzettino: “Padova, rimpianti al Barbera: grande avvio, poi la qualità di Johnsen e Vavassori fa la differenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (77)

Repubblica: “Palermo-Padova 2-1, le pagelle: Vavassori da 8, Johnsen uomo assist. Pohjanpalo giornata no”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026