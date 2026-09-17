Prima pagina Corriere dello Sport: “Cassandro-Vavassori, il Palermo ha più energia”

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Domani il Padova al Barbera

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Prima pagina Tuttosport: “Juve, vedrai che miglioro”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Fortin è un altro muro”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan non c’è”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Un miliardo per salvare le coste”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Addio bollo: la mossa del governo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Le partecipate roventi”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Europa chiamò”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Corsi per prof e patto con i ragazzi”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Cambio Palermo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Johnsen fa volare il Palermo”

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Corriere dello Sport: “Juve Stabia-Cesena, De Giorgio vuole il riscatto. Diamanti: «Bisognerà andare forte ed essere battaglieri»”

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Serie B, al via la 5ª giornata. Il programma e la classifica aggiornata

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Corriere dello Sport: “Palermo, allenamento a porte chiuse al Barbera: Inzaghi prepara la sfida contro il Padova”

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