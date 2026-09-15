Prima pagina Tuttosport: “Toro, Abate è già sotto esame”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Bologna, Palladino per Tedesco

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Le partecipate roventi”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Europa chiamò”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Corsi per prof e patto con i ragazzi”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Cambio Palermo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Grande duello”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Johnsen fa volare il Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, subito la manovra”

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Prima pagina Tuttosport: “Ribaltone Juve”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Palestre chiuse e mense negate la partenza a ostacoli della scuola”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Follia Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Lucio fai qualcosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026

Ultimissime

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Il Mattino di Avellino: “Vastola: «Contro il Palermo l’Avellino meritava di più, ha mandato un segnale alle grandi»”

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Il Mattino di Avellino: “Venturi, che prova contro il Palermo: ha annullato Pohjanpalo. Viali: «Ha personalità, può giocare ovunque»”

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Il Mattino di Padova: “Attacco ancora a secco, contro il Palermo la grande occasione per sbloccarsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Il Gazzettino di Padova: “Peghin sfida il Palermo: «Alla Favorita senza pressioni, ci aspettiamo qualcosa di positivo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Corriere del Veneto: “Padova, il paradosso dell’attacco: sei bomber ancora a secco. Ora c’è il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026