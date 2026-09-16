Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan non c’è”

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Sconfitta a San Siro contro il Benfica

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Europa chiamò”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Johnsen fa volare il Palermo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Palestre chiuse e mense negate la partenza a ostacoli della scuola”

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Giornale di Sicilia: “Tocca ancora a Fortin blindare il Palermo: Perin recupera senza fretta”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, sei partite senza macchia: da 23 anni mai un avvio così”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Mazzitelli forza i tempi”

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Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi non cambia: avanti con le ali. Pierozzi può avanzare, spunta il 4-3-2-1”

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Corriere dello Sport: “Palermo protagonista alla Camera, focus sul Barbera e su Euro 2032. Buttaro vola a Dubai”

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