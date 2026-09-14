Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Grande duello”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Inter e Roma protagoniste in Serie A

Altre notizie

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Johnsen fa volare il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, subito la manovra”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Palestre chiuse e mense negate la partenza a ostacoli della scuola”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Follia Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Lucio fai qualcosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Fortin salva il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi per la storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “La Juve oltre tutto”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Pagamenti, ritardi da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il salva Milan”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Le poltrone delle spa comunali”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026

Ultimissime

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Repubblica Palermo: “Caso Strefezza, Norrito chiede chiarezza: «Quali sono le sue reali condizioni?»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Repubblica: “Con Fortin lo psicologo la porta del Palermo è sempre in buone mani”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, la porta è sempre aperta: quattro gol subiti in quattro gare. Inzaghi vuole ritrovare solidità”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
avellino palermo 1-1 (16)

Giornale di Sicilia: “Palermo, la panchina è un’arma in più: Inzaghi trova un gol ogni dieci cambi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Giornale di Sicilia: “Johnsen non sbaglia un colpo, il Palermo ha un altro bomber”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026