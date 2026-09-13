Prima pagina Giornale di Sicilia: “Fortin salva il Palermo”

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Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Pari contro l’Avellino

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Termovalorizzatori, gare a un passo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Ars, in vacanza da una vita”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, c’è anche Mazzitelli”

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