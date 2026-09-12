Prima pagina Giornale di Sicilia: “Pagamenti, ritardi da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
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Imprese siciliane al collasso

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi per la storia”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazza idea”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Mazzitelli in coppa”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Termovalorizzatori, gare a un passo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Ars, in vacanza da una vita”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve posso fare anche il 10”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, c’è anche Mazzitelli”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “La caccia all’uomo al Cep”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Celle affollate e pochi agenti. Viaggio nell’inferno carceri”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, l’effetto panchina”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Non basta”

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Prima pagina Tuttosport: “E anche il Napoli fa flop”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, ad Avellino con i cerotti ma è caccia al poker”

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Catanzaro, ci pensa Re Iemmello: Carrarese piegata nel finale. Gli Highlights

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