Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, l’effetto panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Inzaghi e la rosa allargata

Altre notizie

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Non basta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il bollino rosso delle scuole”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “L’Inter si batte da sola”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Regaloni Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Magico Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Scuole al via col caldo?”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondiale ti mangio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Samp affondata con tre gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La nuvola di Spalletti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Liquidata la Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Volare, Oh Oh”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026

Ultimissime

Palermo-Lecce 2-0 (86) vavassori

Giornale di Sicilia: “Palermo, emergenza sulle fasce: senza Strefezza la coperta si accorcia. Inzaghi studia nuove soluzioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
palermo cesena 2-0 (108) ranocchia klinsmann

Gazzetta dello Sport: “Klinsmann: «Dopo lo scontro con Ranocchia ho rischiato di non camminare mai più»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Gazzetta dello Sport: “Allerta caldo e terreno sintetico. Avellino-Palermo posticipata”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Corriere dello Sport: “Malagò: «Da mesi si tentano strade diverse dalle dinamiche elettorali». Figc, resta l’ombra del commissariamento”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Corriere dello Sport: “Avellino, offerta ufficiale a James Rodríguez: un milione per il primo anno. Si attende il sì”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026