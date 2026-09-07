Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La nuvola di Spalletti” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026 Impressionante la sequenza di infortuni bianconeri. Post navigation Previous: Prima pagina Repubblica Palermo: “Liquidata la Sampdoria”Next: Prima pagina Giornale di Sicilia: “Samp affondata con tre gol” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondiale ti mangio” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Samp affondata con tre gol” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Liquidata la Sampdoria” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Volare, Oh Oh” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Rosanero, test di maturità con la Samp al Barbera” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kimi Prodigio” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Sarà perchè ti amo” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Caldo, scaricabarile sulle scuole” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter infinita” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ambulanze ferme, è bufera” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, in 31.000 con Pippo” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026