Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La nuvola di Spalletti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Impressionante la sequenza di infortuni bianconeri.

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondiale ti mangio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Samp affondata con tre gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Liquidata la Sampdoria”

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Prima pagina Tuttosport: “Volare, Oh Oh”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Rosanero, test di maturità con la Samp al Barbera”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kimi Prodigio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Sarà perchè ti amo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Caldo, scaricabarile sulle scuole”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter infinita”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ambulanze ferme, è bufera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, in 31.000 con Pippo”

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Ultimissime

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Tuttosport: “Belotti riparte dalla Serie B: accordo col Modena. Dodici anni fa trascinò il Palermo in A”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Tuttosport: “Palermo già da solo. La Samp combatte”

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Gazzetta dello Sport: “Pierozzi è il peggiore, Augello il migliore. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”

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Gazzetta dello Sport: “Inzaghi è già in fuga”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Entella, Corona rompe il ghiaccio: «Questo è l’inizio, spero di farne altri»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026