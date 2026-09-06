Prima pagina Corriere dello Sport: “Sarà perchè ti amo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
Screenshot 2026-09-07 061558

“ Volare” di Domenico Modugno è stata cantata dai 50mila sotto il palco per un Kimi Antonelli ormai sfatto, dopo lo stress dell’impresa e le lacrime, ora miste a sudore e champagne. Il primo abbraccio, ancora nelle nebbie dei fumogeni rossi, per la famiglia: mamma Veronica, papà Marco (completamente senza voce dopo aver urlato: «Lassù qualcuno lo ama!»), la sorellina Maggie, undici anni, che appena dopo il traguardo gli aveva potuto gridare via radio: «Sì Kimi, che guida!» Ma in realtà è stato un delirio, un’ubriacatura generale che ha coinvolto il pubblico ferrarista: nel weekend di Kimi si sono presentati in 403.000, ben oltre il record di presenze dello scorso anno (369.000). «Semplicemente la giornata più bella della mia vita», è stato il sigillo di Kimi.

Altre notizie

Screenshot 2026-09-06 084110

Prima pagina Repubblica Palermo: “Caldo, scaricabarile sulle scuole”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Screenshot 2026-09-06 072736

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter infinita”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Screenshot 2026-09-06 074805

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ambulanze ferme, è bufera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Screenshot 2026-09-06 063336

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, in 31.000 con Pippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Screenshot 2026-09-06 090133

Prima pagina Tuttosport: “Robe da Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Screenshot 2026-09-05 075627

Prima pagina Giornale di Sicilia: “La scuola parte subito anche con aule torride”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 062318

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il gol arriva dal nord”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 083738

Prima pagina Tuttosport: “Como comanda!”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 070231

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Prova di forza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 080513

Prima pagina Repubblica Palermo: “Dalla metro al nuovo porto. Viaggio nei cantieri elettorali”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-04 082714

Prima pagina Repubblica Palermo: “Pohjanpalo mette il turbo ai rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 071516

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La mia Roma sogna”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026

Ultimissime

6be32cd9cf

Corriere dello Sport: “Fiorentina, esonerato l’ex Palermo Fabio Grosso: avventura finita dopo appena tre giornate”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Momenti di gloria. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
d380e0626d

Avellino, colpo da grande a Modena: Besaggio firma il blitz, Nesta vince ancora. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
Screenshot 2026-09-07 064414

Verona, cinquina all’Arezzo: primo successo in campionato, Cerbone firma la doppietta. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
2a2070b3fd

Cesena-Mantova 1-1: Shpendi risponde a Ruocco, i bomber fanno la differenza. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026