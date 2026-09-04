Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Prova di forza”

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Si accende la Serie A

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Corriere dello Sport: “Si ferma Peda. Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

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Corriere dello Sport: “Palermo, trazione offensiva. L’asse scandinavo funziona”

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