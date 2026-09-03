Prima pagina Corriere dello Sport: “Manita Palermo”

Palermo agli ottavi in mezzo ai fuochi d’artificio di una partita in cui si è respirata l’aria diversa della Coppa ma che certo non ha lesinato emozioni, regalando sette gol, un altro annullato dal Var al Mantova per centimetri e situazioni clamorose soprattutto nel finale, con due gaffe dei portieri la prima miracolosamente salvata da Barba su Vlahovic a un passo dalla linea, la seconda invece con l’ex Bardi che sul pressing di Vavassori ha regalato la palla del 5° gol, anche se ormai ininfluente, allo scatenato Pohjanpalo.

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