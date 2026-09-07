Prima pagina Giornale di Sicilia: “Samp affondata con tre gol”

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Palermo, primo posto da solo

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kimi Prodigio”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ambulanze ferme, è bufera”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, in 31.000 con Pippo”

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Repubblica: “Rosa, il tris alla Samp vale il primato solitario per la festa del Barbera”

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Giornale di Sicilia: “Perin attento, Augello è mister assist. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”

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Giornale di Sicilia: “Palermo davanti a tutti: la Samp si arrende, al Barbera il coro «La capolista se ne va»”

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Corriere dello Sport: “Trasferte vietate, è allarme: già 40 partite senza tifosi ospiti. Stop anche per Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026