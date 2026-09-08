Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Regaloni Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
Screenshot 2026-09-09 091038

Sconfitta a Madrid

Altre notizie

Screenshot 2026-09-09 083358

Prima pagina Repubblica Palermo: “Il bollino rosso delle scuole”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
Screenshot 2026-09-09 072439

Prima pagina Corriere dello Sport: “Magico Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
Screenshot 2026-09-09 072825

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Scuole al via col caldo?”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
Screenshot 2026-09-08 093323

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondiale ti mangio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 074925

Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 082124

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Samp affondata con tre gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 095841

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La nuvola di Spalletti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 084803

Prima pagina Repubblica Palermo: “Liquidata la Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-07 073657

Prima pagina Tuttosport: “Volare, Oh Oh”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
Screenshot 2026-09-07 082602

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Rosanero, test di maturità con la Samp al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
Screenshot 2026-09-07 070813

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kimi Prodigio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
Screenshot 2026-09-07 061558

Prima pagina Corriere dello Sport: “Sarà perchè ti amo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026

Ultimissime

palermo sampdoria 3-1 (32)

Gazzetta dello Sport: “Strefezza: «Palermo era nel mio destino. Sto già recuperando, ad Avellino vogliamo arrivare al meglio»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
palermo sampdoria 3-1 (67)

Repubblica Genova: “Insigne: «Il Palermo ha fatto tre gol con tre occasioni». Branco attacca l’arbitro: «Gestione molto piccola»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
palermo sampdoria 3-1 (29) tifosi

Repubblica: “L’effetto Barbera trascina la squadra rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
palermo sampdoria 3-1 (34)

Repubblica: “Palermo capolista. L’ultima volta tremila giorni fa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
palermo sampdoria 3-1 (42)

Repubblica Palermo: “Partenze lanciate e amnesie. Ma il saldo resta in attivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026