Il Mattino: “Avellino, testa al Palermo: Favilli e Simic ai box, il Partenio si prepara al sold out”

La suggestione James Rodriguez infiamma la piazza, ma Alessandro Nesta e il suo Avellino non vogliono distrazioni. Dopo il prezioso successo ottenuto a Modena, i biancoverdi hanno iniziato la preparazione della sfida contro il Palermo capolista, in programma domenica alle 15 al Partenio. A fare il punto è Il Mattino di Avellino, tra situazione dell’infermeria, possibili scelte di formazione e una prevendita che promette numeri importanti.

L’Avellino arriva all’appuntamento dopo una reazione significativa alla sconfitta interna per 2-1 contro l’Arezzo. Prima il netto 3-0 sul Vicenza, poi il successo per 1-0 al Braglia contro il Modena hanno rilanciato la formazione di Nesta.





La trattativa per James Rodriguez inevitabilmente catalizza l’attenzione, ma squadra e allenatore si sono isolati dalle voci di mercato per concentrarsi esclusivamente sul Palermo.

Favilli, Simic e Palmiero non si allenano con il gruppo

La ripresa è avvenuta ieri al Partenio, davanti a una cinquantina di tifosi presenti in Tribuna Montevergine. Le attenzioni erano rivolte soprattutto alle condizioni di Favilli, Simic e Palmiero, che non hanno lavorato con il resto dei compagni.

Come riferisce Il Mattino di Avellino, Palmiero ha proseguito con le terapie per il riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio destro che gli aveva già impedito di essere convocato contro il Modena.

Per Favilli si tratta invece di un sovraccarico funzionale al bicipite femorale sinistro. Le condizioni dell’attaccante saranno nuovamente valutate nei prossimi giorni.

Più delicata la situazione di Simic. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di media entità al muscolo soleo sinistro e il difensore ha già cominciato il percorso riabilitativo. Per lui, secondo quanto riportato dal quotidiano, si teme uno stop non breve.

Nesta studia le alternative

In vista del Palermo sono quindi in preallarme Cheddira e Venturi. Il primo ha necessità di accumulare minuti per raggiungere la condizione migliore, mentre Venturi rappresenta la naturale alternativa a Simic ed è reduce dal debutto con la maglia biancoverde.

A centrocampo, invece, Il Mattino di Avellino prospetta un ballottaggio tra Palumbo e Sounas. L’esperienza del greco potrebbe diventare una soluzione per la sfida contro la capolista.

Da oggi gli allenamenti proseguiranno a porte chiuse fino a sabato. Sul piano tattico, Nesta dovrebbe continuare a puntare sul 3-5-2, sistema che nelle ultime uscite ha dato risposte positive.

Parte la prevendita, si va verso il sold out

L’obiettivo dell’Avellino è provare ad agganciare il Palermo in classifica. Per riuscirci, i biancoverdi contano anche sulla spinta del proprio pubblico.

Da oggi alle 9:30 parte la prevendita per Avellino-Palermo e, secondo Il Mattino di Avellino, tutto lascia presagire il primo sold out della stagione al Partenio.

Con o senza il possibile arrivo di James Rodriguez, dunque, ad Avellino l’entusiasmo continua a crescere. Prima del mercato, però, c’è il campo: domenica arriva la capolista Palermo.