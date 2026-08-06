Palermo, spoiler social su Strefezza: il club anticipa l’arrivo del nuovo acquisto in Australia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
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Il Palermo ha scelto l’ironia per annunciare l’imminente arrivo di Gabriel Strefezza in Australia. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, il club rosanero ha condiviso un video che mostra la schermata del tesseramento dell’esterno offensivo, accompagnato da un siparietto scherzoso.

«Ehi segretario, il posto più strano dove l’hai fatto?»


«Sull’aereo per l’Australia.»

Con questo contenuto il Palermo ha di fatto “spoilerato” l’arrivo di Strefezza, che è in viaggio per Perth dopo aver completato le visite mediche e firmato il contratto con il club rosanero.

Nel video pubblicato dal club compare infatti la schermata del portale della Lega con i dati del calciatore e la procedura di tesseramento, a conferma che tutte le formalità burocratiche sono state completate mentre il nuovo acquisto era già diretto in Australia.

Strefezza raggiungerà così Filippo Inzaghi e i nuovi compagni impegnati nella tournée australiana, con l’obiettivo di iniziare subito l’inserimento nei meccanismi tattici della squadra in vista dell’inizio della stagione.

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