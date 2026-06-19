Koné, infortunio choc ai Mondiali: lacrime in campo e corsa in ospedale

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epa13048197 Canada midfielder Ismael Kone (C) is carried off the pitch on a stretcher after sustaining an injury during the FIFA World Cup 2026 group stage match between Canada and Qatar in Vancouver, Canada, 18 June 2026. EPA/BOB FRID

Attimi di grande apprensione ai Mondiali 2026 per Ismael Koné. Il centrocampista del Canada e del Sassuolo è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella dopo un durissimo scontro con il qatariota Madibo nel corso della sfida disputata a Vancouver.

L’episodio si è verificato al 52′, con il Canada già avanti 3-0. Nel tentativo di contendere il pallone, Madibo è intervenuto in maniera pericolosa travolgendo Koné, che è rimasto immediatamente a terra tra le smorfie di dolore. Le immagini hanno mostrato subito la gravità della situazione: i compagni della nazionale canadese hanno circondato il centrocampista per proteggerlo dagli sguardi e dalle telecamere, mentre sul terreno di gioco si respirava un clima di forte preoccupazione.


L’arbitro non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Madibo. Il centrocampista del Qatar, resosi conto della gravità dell’accaduto, è scoppiato in lacrime, visibilmente sconvolto per le conseguenze del suo intervento.

Koné è stato poi trasportato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico presente allo stadio. Al suo posto è entrato Saliba, autore successivamente del gol del definitivo 4-0. Dopo la rete, il giocatore canadese ha mostrato la maglia numero 8 del compagno in segno di sostegno.

Le prime sensazioni non sono positive e cresce la preoccupazione sia per il prosieguo del Mondiale del Canada sia per il Sassuolo. Secondo quanto emerge dalle immagini e dalle prime indicazioni provenienti dal campo, il giocatore avrebbe riportato una grave frattura alla gamba. Koné è stato immediatamente trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.

Per il centrocampista canadese l’avventura ai Mondiali 2026 sembra ormai conclusa, mentre si attendono gli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

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