Giornale di Sicilia: “Palermo, torna di moda Hernani. Osti valuta il colpo per il centrocampo”

Il Palermo torna a seguire una vecchia conoscenza del mercato. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha riacceso i riflettori su Hernani, centrocampista brasiliano del Monza che già in passato era stato accostato alla società di viale del Fante.

Si tratta di un profilo particolarmente gradito a Filippo Inzaghi, che ha avuto modo di allenarlo durante l’esperienza alla Reggina e ne conosce perfettamente caratteristiche tecniche, personalità e duttilità tattica. Proprio questo legame potrebbe rappresentare un elemento importante nell’eventuale trattativa.





Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Hernani arriva da una stagione molto positiva culminata con la promozione in Serie A conquistata dal Monza. Nella seconda parte del campionato il brasiliano è stato uno dei punti di riferimento della formazione brianzola, chiudendo il proprio bilancio con 22 presenze, 6 gol e 2 assist.

Le prestazioni offerte nei playoff gli sono valse anche il riconoscimento di Mvp della fase finale, confermando il suo peso specifico nelle partite decisive. Nonostante il recente successo con il Monza, il futuro del centrocampista potrebbe essere lontano dalla Lombardia e il Palermo sta seguendo attentamente l’evolversi della situazione.

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la concorrenza non manca. Anche il Modena avrebbe infatti manifestato interesse per il giocatore, pronto a inserirsi nella corsa per assicurarsi le prestazioni del brasiliano.

Hernani rappresenta comunque soltanto una delle opzioni valutate da Carlo Osti per rinforzare la mediana. Nelle strategie del Palermo restano infatti presenti anche i nomi di Nahuel Estevez e Marius Marin, entrambi considerati profili ideali per garantire esperienza, qualità e affidabilità al centrocampo rosanero.

L’obiettivo della dirigenza è chiaro: costruire una mediana profonda e competitiva, capace di offrire a Inzaghi più soluzioni tattiche e un livello elevato di concorrenza interna in vista della stagione che dovrà riportare il Palermo a lottare per la promozione in Serie A.