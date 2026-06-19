Giornale di Sicilia: “Palermo, torna di moda Hernani. Osti valuta il colpo per il centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
hernani-parma

Il Palermo torna a seguire una vecchia conoscenza del mercato. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha riacceso i riflettori su Hernani, centrocampista brasiliano del Monza che già in passato era stato accostato alla società di viale del Fante.

Si tratta di un profilo particolarmente gradito a Filippo Inzaghi, che ha avuto modo di allenarlo durante l’esperienza alla Reggina e ne conosce perfettamente caratteristiche tecniche, personalità e duttilità tattica. Proprio questo legame potrebbe rappresentare un elemento importante nell’eventuale trattativa.


Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Hernani arriva da una stagione molto positiva culminata con la promozione in Serie A conquistata dal Monza. Nella seconda parte del campionato il brasiliano è stato uno dei punti di riferimento della formazione brianzola, chiudendo il proprio bilancio con 22 presenze, 6 gol e 2 assist.

Le prestazioni offerte nei playoff gli sono valse anche il riconoscimento di Mvp della fase finale, confermando il suo peso specifico nelle partite decisive. Nonostante il recente successo con il Monza, il futuro del centrocampista potrebbe essere lontano dalla Lombardia e il Palermo sta seguendo attentamente l’evolversi della situazione.

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la concorrenza non manca. Anche il Modena avrebbe infatti manifestato interesse per il giocatore, pronto a inserirsi nella corsa per assicurarsi le prestazioni del brasiliano.

Hernani rappresenta comunque soltanto una delle opzioni valutate da Carlo Osti per rinforzare la mediana. Nelle strategie del Palermo restano infatti presenti anche i nomi di Nahuel Estevez e Marius Marin, entrambi considerati profili ideali per garantire esperienza, qualità e affidabilità al centrocampo rosanero.

L’obiettivo della dirigenza è chiaro: costruire una mediana profonda e competitiva, capace di offrire a Inzaghi più soluzioni tattiche e un livello elevato di concorrenza interna in vista della stagione che dovrà riportare il Palermo a lottare per la promozione in Serie A.

Altre notizie

9c4145fb7a

Corriere dello Sport: “Serie A, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
possanzini_2769945 (3)

Serie B, tutte le trattative del giorno: Possanzini al Südtirol, Turati verso Catanzaro. Avellino scatenato sul mercato

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
amelia

Corriere dello Sport: “Palermo, Geria confermato. Per la Primavera si valutano nuovi profili, spunta Amelia”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo manchester city (161) Gardini

Corriere dello Sport: “Palermo, attesa per il Barbera. Il 15 luglio la conferenza decisiva sul progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi mirri gardini osti (21)

Corriere dello Sport: “Il Palermo insegue Luvumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (101) Berti

Padova, interesse per Berti del Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
pecorino-nuovo

Avellino, contatti con la Juventus per Faticanti e Pecorino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Modena, sondaggi per Azzi e Hernani: c’è anche il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Screenshot 2026-06-18 213409

Pisa, tre giovani nerazzurri verso la Vis Pesaro

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
bega-e06ae4e3bc7a-480x268

Hellas Verona, fatta per lo svizzero Bega

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo cesena 2-0 (69) cole

Cesena, Pagliuca resta in attesa: la proprietà rivaluta la pista Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Screenshot 2026-06-18 204545

Vicenza, UFFICIALE: arriva Corazza dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026

Ultimissime

hernani-parma

Giornale di Sicilia: “Palermo, torna di moda Hernani. Osti valuta il colpo per il centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
726412070_1016636974523614_5895781488271141842_n

Koné, infortunio choc ai Mondiali: lacrime in campo e corsa in ospedale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
9c4145fb7a

Corriere dello Sport: “Serie A, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
e060014d94

Corriere dello Sport: “Ascoli alla ribalta. È Capitale della B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
possanzini_2769945 (3)

Serie B, tutte le trattative del giorno: Possanzini al Südtirol, Turati verso Catanzaro. Avellino scatenato sul mercato

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026