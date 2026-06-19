Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta in pole. Osti lavora su esterni, giovani e portiere”

Il Palermo continua a muoversi su più tavoli per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa competitiva e costruita sulle esigenze del nuovo progetto tecnico. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome che continua a occupare una posizione di primo piano nelle strategie rosanero è quello di Zito Luvumbo, esterno offensivo del Cagliari considerato uno dei profili ideali per aumentare qualità, velocità e imprevedibilità nel reparto avanzato.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i contatti tra il Palermo e l’entourage del giocatore sono proseguiti anche negli ultimi giorni. Luvumbo rappresenta uno degli obiettivi principali di Carlo Osti per rinforzare le corsie offensive e resta al momento il profilo più caldo tra quelli monitorati dal club.





Accanto all’angolano, il Palermo continua a seguire anche altri esterni offensivi. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i nomi presenti sul taccuino della dirigenza figurano Marras del Mantova e soprattutto Rao, giovane di proprietà del Napoli che viene considerato un profilo particolarmente interessante in prospettiva.

L’attenzione dei rosanero non si limita però all’attacco. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come il club continui a monitorare con interesse Alessandro Romano, talento della Roma ritenuto uno dei prospetti più promettenti tra quelli seguiti dalla società di viale del Fante.

Sulle corsie laterali restano inoltre aperte le piste che conducono a Tommaso Cassandro del Como e a Stefano Di Mario dell’Entella. Due profili differenti ma accomunati dalla capacità di offrire soluzioni importanti sulle fasce in un sistema di gioco che farà degli esterni uno dei propri punti di forza.

Per il ruolo di jolly offensivo continua invece a essere valutato Mattia Compagnon. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esterno del Venezia ha chiuso l’ultima stagione con 20 presenze, due reti e un assist, confermando una duttilità che lo rende particolarmente apprezzato dallo staff tecnico rosanero.

Rimane inoltre viva la possibilità di un ritorno di Rui Modesto. L’esterno portoghese è rientrato all’Udinese dopo la fine del prestito, ma il Palermo continua a seguire la situazione e non esclude un nuovo tentativo nelle prossime settimane.

Sul fronte portieri, infine, si attende soltanto l’ufficialità del rinnovo di Jesse Joronen, destinato a restare il titolare tra i pali. Parallelamente, il club continua a lavorare per individuare il profilo giusto da affiancare al finlandese come secondo portiere.

Tra obiettivi consolidati, nuove opportunità e possibili ritorni, il mercato rosanero entra dunque sempre più nel vivo con l’obiettivo di costruire una squadra all’altezza delle ambizioni di promozione.