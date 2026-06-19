Giornale di Sicilia: “Palermo, Vasic e Desplanches verso l’addio. Il club non intende fare sconti”

Due investimenti importanti che finora non hanno prodotto i risultati sperati. Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il futuro di Aljosa Vasic e Sebastiano Desplanches appare sempre più lontano da Palermo. Arrivati nell’estate del 2023 come due dei prospetti più interessanti della Serie C, entrambi potrebbero lasciare il club nella prossima sessione di mercato.

Il Palermo aveva puntato con decisione sui due giovani talenti, investendo circa 2 milioni di euro per ciascun cartellino e legandoli al club con contratti fino al 2028. A distanza di tre anni, però, le aspettative iniziali non sono state rispettate e la società è pronta ad ascoltare offerte, senza tuttavia svendere i propri giocatori.





Vasic, occasione mancata

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Vasic era arrivato dal Padova con l’etichetta di centrocampista moderno, capace di abbinare qualità, corsa e inserimenti offensivi. In rosanero, però, il rendimento non è mai decollato.

I numeri raccontano una crescita mai completata: zero gol e appena due assist in tre stagioni, oltre a una continuità di rendimento che non è mai arrivata nonostante i tentativi dei diversi allenatori che si sono alternati sulla panchina del Palermo.

Per il centrocampista italo-serbo il Palermo è disposto a valutare una cessione definitiva. Dopo i sondaggi dell’Avellino nelle scorse finestre di mercato, attenzione soprattutto al Padova, club in cui Vasic è cresciuto e che potrebbe tornare concretamente alla carica.

Desplanches, il rilancio a Pescara

Diverso il percorso di Sebastiano Desplanches. Arrivato a Palermo dopo il Mondiale Under 20 disputato da protagonista con l’Italia, il portiere aveva vissuto una stagione da vice Pigliacelli prima di essere promosso titolare nel 2024/25.

Le difficoltà incontrate nella gestione del pallone e alcuni errori hanno però spinto il Palermo a intervenire sul mercato con l’arrivo di Audero. Successivamente Desplanches è stato ceduto in prestito al Pescara, dove ha mostrato segnali incoraggianti prima dello stop causato da un infortunio.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, le richieste per il portiere non mancano, soprattutto grazie al suo status di under. Il Palermo, tuttavia, ha fissato condizioni precise: eventuali offerte definitive dovranno avvicinarsi ai 2 milioni di euro investiti nel 2023, oppure si potrà valutare un nuovo prestito.

Palermo disposto a trattare, ma senza svendere

Entrambi prenderanno regolarmente parte al ritiro estivo di Santa Cristina in Val Gardena, ma il loro futuro resta in bilico. La linea del club è chiara: valorizzare il patrimonio tecnico ed economico senza accettare offerte al ribasso.

Per Vasic e Desplanches l’estate che sta per iniziare potrebbe rappresentare l’ultima occasione per rilanciarsi lontano da Palermo e ritrovare quella continuità che in rosanero non sono mai riusciti a conquistare.