Palermo, torna l’Anglo-Palermitan Trophy: sfida al Melbourne City nella storica tournée australiana

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
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Il Palermo continua ad ampliare i propri orizzonti internazionali. Attraverso un comunicato ufficiale, il club rosanero ha annunciato la seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, che quest’anno si disputerà in Australia nell’ambito della storica tournée estiva della squadra di Filippo Inzaghi.

Dopo il debutto dello scorso anno al Renzo Barbera contro il Manchester City, il trofeo attraverserà il mondo per fare tappa a Perth, dove il Palermo affronterà il Melbourne City venerdì 7 agosto 2026 alle ore 19 locali presso il Sam Kerr Football Centre.


L’incontro rappresenterà uno degli appuntamenti più significativi della campagna “Palermo goes to Australia”, iniziativa che porterà per la prima volta nella storia il club rosanero nel continente oceanico. La trasferta culminerà con la partecipazione a “Calcio Italiano”, manifestazione internazionale che vedrà il Palermo affrontare in amichevole anche la Juventus.

Un ponte tra Sicilia e Australia

La scelta di disputare l’Anglo-Palermitan Trophy in Australia non è casuale. Il Palermo ha voluto sottolineare il profondo legame che unisce la Sicilia alle numerose comunità di emigrati siciliani presenti nel Paese, trasformando l’evento in un’occasione per celebrare identità, appartenenza e tradizioni che superano ogni confine geografico.

La sfida contro il Melbourne City assumerà quindi un significato che va oltre il semplice aspetto sportivo, diventando un momento di incontro tra il club e una parte importante della comunità rosanero sparsa nel mondo.

Quarta esperienza condivisa nel City Football Group

L’amichevole con il Melbourne City rappresenta inoltre un nuovo capitolo della collaborazione all’interno del City Football Group. Come evidenziato dal Palermo, si tratta della quarta esperienza sportiva condivisa con un altro club del Gruppo dopo i ritiri svolti a Manchester e Girona e l’amichevole disputata contro il Lommel.

L’obiettivo resta quello di rafforzare i rapporti tra le società appartenenti alla stessa famiglia calcistica, favorendo lo scambio di competenze e la crescita reciproca.

Nei prossimi mesi il Palermo comunicherà anche le modalità di vendita dei biglietti e le procedure di accreditamento per i media interessati a seguire l’evento.

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