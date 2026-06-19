Gazzetta dello Sport: “Serie B, Cremonese, Pisa e Verona davanti a tutti: ecco le favorite per la promozione”

Secondo l’analisi di Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, è ancora presto per stilare una vera graduatoria della prossima Serie B. Molte panchine devono ancora essere assegnate e il mercato è soltanto agli inizi, ma la storia recente del campionato cadetto suggerisce una tendenza chiara: le squadre retrocesse dalla Serie A partono quasi sempre con i favori del pronostico.

Nella sua analisi sulla Gazzetta dello Sport, Nicola Binda evidenzia come Cremonese, Pisa e Verona rappresentino oggi le principali candidate al ritorno immediato nella massima serie. Club che possono contare su risorse economiche importanti, strutture solide e progetti tecnici già ben delineati.





Cremonese, progetto giovani e continuità con Giampaolo

Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la Cremonese appare la società più avanti nel percorso di ricostruzione. Dopo le riflessioni del patron Arvedi al termine della stagione, il club ha affidato l’area sportiva a Christian Botturi, che ha deciso di puntare su una linea verde di qualità, mantenendo però alla guida tecnica Marco Giampaolo.

L’idea, racconta ancora la Gazzetta dello Sport, richiama il modello che portò alla promozione del 2022, quando giovani talenti come Carnesecchi, Okoli, Gaetano e Fagioli furono protagonisti della cavalcata verso la Serie A. Adesso l’obiettivo sarà ringiovanire la rosa, valorizzando elementi emergenti come Stückler, reduce dall’esperienza al Vicenza.

Pisa, obiettivo ritorno immediato in Serie A

Nell’approfondimento firmato da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, il Pisa viene indicato come una delle società più determinate a riconquistare subito la Serie A dopo la recente retrocessione.

Archiviata l’esperienza di Oscar Hiljemark, il club toscano è vicino all’accordo con Paolo Bianco, che dovrebbe diventare il nuovo allenatore nerazzurro dopo aver risolto il contratto con il Monza. Parallelamente, la dirigenza sta lavorando sui riscatti e sui controriscatti, tra cui quello di Akinsanmiro, per costruire una squadra immediatamente competitiva.

La speranza del Pisa, evidenzia la Gazzetta dello Sport, è che Bianco possa ripercorrere il cammino di Giovanni Stroppa, capace in passato di conquistare due promozioni consecutive con club differenti.

Verona, il ritorno di Baroni per ripartire

Tra le favorite indicate dalla Gazzetta dello Sport c’è anche il Verona. Dopo settimane di valutazioni, la società scaligera ha deciso di affidarsi nuovamente a Marco Baroni, già protagonista sulla panchina gialloblù nella stagione 2023-24.

Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Baroni ha preferito il ritorno in Veneto dopo aver atteso possibili opportunità in Serie A. L’intesa è ormai definita e il club ha già iniziato a muoversi sul mercato, partendo dall’arrivo del centrocampista svizzero Leorat Bega dallo Stade Nyonnais.

Serie B, la corsa alla promozione è appena iniziata

L’analisi della Gazzetta dello Sport firmata da Nicola Binda evidenzia come il quadro sia ancora in piena evoluzione. Molto dipenderà dalle prossime settimane di mercato e dalla capacità delle retrocesse di trattenere i giocatori più importanti. Tuttavia, ad oggi, Cremonese, Pisa e Verona sembrano avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza nella corsa verso la Serie A.