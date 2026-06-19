Gazzetta dello Sport: “Cesena, caos Pagliuca. Sampdoria su Gotti, tutte le trattative del giorno in serie B”

La mappa delle panchine di Serie B continua a prendere forma. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro è ormai vicino a definire il successore di Alberto Aquilani, mentre restano aperte diverse situazioni che coinvolgono Cesena, Südtirol e Sampdoria.

Catanzaro, la scelta è Turati





Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Ciro Polito ha individuato in Marco Turati il profilo ideale per guidare il Catanzaro nella prossima stagione. L’allenatore, reduce dall’esperienza con il Siracusa, è pronto a vivere la sua prima avventura in Serie B dopo una lunga carriera da calciatore nel campionato cadetto con le maglie di Verona, Cesena, Ancona, Grosseto e Modena.

Come sottolinea ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Turati era stato accostato anche alla panchina dello Spezia, ma il Catanzaro ha accelerato riuscendo a chiudere l’operazione.

Spezia, torna Angelozzi

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, lo Spezia è invece pronto a riabbracciare Guido Angelozzi, destinato a tornare in Liguria come uomo mercato dopo la recente esperienza al Cagliari. Il dirigente avrebbe superato la concorrenza di Fabio Artico e sarà uno dei punti di riferimento del nuovo progetto bianconero.

Cesena, frenata per Pagliuca

Situazione più complicata in casa Cesena. La Gazzetta dello Sport racconta di un incontro tra la dirigenza romagnola e Guido Pagliuca, con tanto di presentazione in videocall alla proprietà americana.

Nonostante l’intesa di massima raggiunta, i proprietari statunitensi non avrebbero ancora dato il via libera definitivo, continuando a valutare la possibilità di confermare Ashley Cole. Una situazione che rischia di far saltare l’accordo con Pagliuca e costringere il Cesena a tornare sul mercato degli allenatori.

Südtirol-Possanzini, decisione imminente

Uno dei casi più intricati, evidenziato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, riguarda invece Davide Possanzini. L’ex tecnico del Mantova, dopo aver incontrato la Sampdoria senza trovare un’intesa definitiva, ha ricevuto l’apertura totale del Südtirol.

Il club altoatesino ha valutato positivamente sia la candidatura di Possanzini sia quella di Giorgio Gorgone, lasciando però la decisione finale al nuovo direttore sportivo Matteo Lovisa, che dovrebbe sciogliere le riserve entro pochi giorni.

Sampdoria, si valuta anche Gotti

La mancata fumata bianca con Possanzini complica i piani della Sampdoria. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sfumata anche la pista Fabio Pecchia, il club blucerchiato continua a guardare sia all’estero sia al mercato italiano.

Nelle ultime ore sarebbe stato effettuato un sondaggio per Luca Gotti, anche se la trattativa appare tutt’altro che semplice. Con luglio ormai alle porte e i ritiri estivi imminenti, la Samp è chiamata ad accelerare per evitare ulteriori ritardi nella programmazione.