Tuttosport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
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La ricerca del nuovo allenatore continua a tenere banco in casa Sampdoria. Come riportato da Tuttosport, il club blucerchiato deve fare i conti con il mancato accordo con Davide Possanzini, sempre più vicino al Südtirol, mentre sul tavolo emergono nuove candidature per la successione in panchina.

Possanzini verso il Südtirol


Secondo quanto riferisce Tuttosport, Possanzini era stato a lungo il principale candidato per la panchina blucerchiata. Tuttavia, la trattativa non è arrivata alla fumata bianca e l’ex tecnico del Mantova si sarebbe orientato verso il progetto del Südtirol, sostenuto dal direttore sportivo Matteo Lovisa.

Alla base della frenata ci sarebbero anche questioni legate alla composizione dello staff tecnico. Come evidenzia Tuttosport, Possanzini non avrebbe gradito la prospettiva di lavorare con una struttura già in parte definita dal club, in particolare con la presenza di Attilio Lombardo, protagonista della salvezza della scorsa stagione e figura molto apprezzata dall’ambiente blucerchiato.

Spunta l’idea Gotti

Perso terreno su Possanzini e con Fabio Pecchia che resta una soluzione complessa per costi e questioni contrattuali legate al Parma, la Sampdoria starebbe valutando con attenzione il profilo di Luca Gotti.

L’ex allenatore di Udinese, Spezia e Lecce rappresenta una pista concreta, anche perché ritroverebbe nello staff Dan Thomassen, vice allenatore danese che ha già collaborato con lui proprio durante l’esperienza salentina.

Come sottolinea Tuttosport, Gotti era stato sondato anche nella passata stagione e il suo nome è tornato d’attualità nelle ultime ore.

Restano vive le alternative

La situazione resta fluida. Da una parte il direttore tecnico Lorenzo Ariaudo continua a spingere per una soluzione italiana, mentre il manager Nathan Walker mantiene aperta la candidatura dell’inglese Ryan Mason, reduce dall’esperienza al West Bromwich Albion.

Tra i profili monitorati figura anche Paolo Zanetti, fresco di separazione dal Verona. Tuttavia, secondo Tuttosport, al momento è proprio Gotti il nome che sembra aver guadagnato maggior credito all’interno della dirigenza blucerchiata.

Pisa, arriva l’annuncio di Bianco

Sul fronte delle altre panchine di Serie B, Tuttosport segnala l’imminente ufficializzazione di Paolo Bianco come nuovo allenatore del Pisa. L’ex tecnico del Monza firmerà un contratto biennale con opzione per il rinnovo.

In chiave mercato, i nerazzurri seguono il difensore polacco Igor Drapinski, mentre il Catanzaro è pronto ad affidare la propria panchina a Marco Turati, reduce dall’esperienza al Siracusa.

Avellino e Desplanches, idea concreta

Tra le notizie di mercato riportate da Tuttosport, l’Avellino continua a valutare il profilo di Sebastiano Desplanches per la porta. Il portiere, di proprietà del Palermo, rappresenta una delle opzioni più concrete per sostituire Giovanni Daffara.

Gli irpini seguono inoltre Niklas Pyyhtia del Bologna e monitorano anche Jonas Harder e Luka Topalovic per il centrocampo.

Modena, ritorno di fiamma per Azzi

Sempre secondo Tuttosport, il Modena sogna il ritorno di Paulo Azzi dal Monza. L’operazione potrebbe svilupparsi attraverso un intreccio con Giuseppe Caso, protagonista della promozione dei brianzoli in Serie A.

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