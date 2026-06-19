Gazzetta di Modena: “Hernani resta il sogno. Ma c’è la concorrenza del Palermo”

Il mercato del Modena entra nel vivo e tra gli obiettivi più ambiziosi della dirigenza gialloblù spunta nuovamente il nome di Hernani. Come racconta Andrea Lolli sulla Gazzetta di Modena, il centrocampista brasiliano del Monza rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati dal club emiliano, anche se l’operazione si presenta tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, Hernani è considerato il possibile “colpo da novanta” del mercato canarino. Il brasiliano, reduce da una stagione da protagonista culminata con la promozione in Serie A conquistata con il Monza, resta però un obiettivo costoso e molto richiesto.





Sul giocatore, infatti, continua a esserci anche il forte interesse del Palermo, che segue da tempo il centrocampista e lo considera uno dei profili ideali per rinforzare la mediana a disposizione di Filippo Inzaghi. La concorrenza rosanero rischia dunque di complicare i piani del Modena.

Nell’articolo firmato da Andrea Lolli sulla Gazzetta di Modena viene evidenziato come il club emiliano stia valutando diverse operazioni per il centrocampo e l’attacco. Tra queste figura anche il ritorno di Paulo Azzi, esterno brasiliano che ha già vestito la maglia gialloblù e che rappresenta un obiettivo concreto della dirigenza.

Il Modena guarda inoltre ai giovani talenti. Tra i nomi monitorati c’è Jonas Harder, centrocampista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e reduce da una stagione positiva al Padova. Per il giocatore la trattativa sarebbe ormai vicina alla conclusione.

Sempre secondo la Gazzetta di Modena, il club ha avviato contatti anche con il Napoli per un possibile doppio innesto. Tra i profili seguiti figurano Emanuele Rao, esterno offensivo classe 2006 reduce dall’esperienza al Bari, e Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del club partenopeo.

Per quanto riguarda Rao, il nome interessa anche il Palermo, che continua a monitorare il giovane talento nell’ambito della ricerca di esterni offensivi per il nuovo progetto tecnico di Inzaghi.