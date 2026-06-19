Calcio italiano in lutto: è morto Igor Protti, aveva 58 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
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Il calcio italiano piange Igor Protti. L’ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Napoli è scomparso nella notte tra il 18 e il 19 giugno all’età di 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon.

La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato sui social, accompagnato dalle parole che lo stesso Protti aveva voluto lasciare come ultimo saluto.


«Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo. L’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato».

Parole semplici ma profonde, che raccontano lo spirito di un uomo rimasto nel cuore di tifosi e appassionati ben oltre i gol segnati in carriera.

Protti è stato uno degli attaccanti più amati del calcio italiano tra gli anni Novanta e Duemila. Indimenticabile il suo legame con il Livorno, club di cui è diventato una vera e propria bandiera, ma anche le esperienze con Bari, Lazio e Napoli, che gli hanno permesso di lasciare il segno in diverse piazze del calcio nazionale.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo del pallone. Nelle prossime ore sono attesi numerosi messaggi di cordoglio da parte di società, ex compagni di squadra e tifosi.

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