Il Resto del Carlino: “Palermo, sfida al Modena per Azzi”

Il Modena continua a muoversi su un doppio binario: da una parte la ricerca di giocatori esperti per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie B, dall’altra la valorizzazione dei migliori prospetti emergenti del panorama italiano. Un percorso che sarà favorito anche dall’arrivo in panchina di Andrea Galloppa, tecnico con una profonda conoscenza del calcio giovanile.

Come racconta Alessandro Troncone sul Resto del Carlino, tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Nereo Bonato resta d’attualità quello di Paulo Azzi. L’esterno brasiliano rappresenta un profilo particolarmente gradito al club emiliano, anche se l’operazione appare tutt’altro che semplice.





Secondo quanto riportato da Alessandro Troncone sul Resto del Carlino, sul giocatore continua infatti a esserci anche il forte interesse del Palermo, che segue da tempo l’ex Cagliari. Inoltre Azzi è reduce dall’ennesima promozione in Serie A della propria carriera, elemento che incide inevitabilmente sia sulle richieste economiche sia sulla complessità dell’operazione.

Wiafe verso il Genoa

Sul fronte delle uscite, il Modena potrebbe presto salutare uno dei suoi talenti più promettenti. Si tratta di Samuel Wiafe, centrocampista classe 2008 che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di numerosi club italiani ed esteri.

Come evidenzia Alessandro Troncone sul Resto del Carlino, il Genoa appare in vantaggio nella corsa al giovane talento. La società rossoblù sarebbe pronta a offrire un contratto quadriennale al giocatore e un importante indennizzo economico al Modena.

La valutazione di Wiafe sarebbe ormai salita tra i 2 e i 3 milioni di euro, grazie anche alle presenze collezionate in Serie B e alla recente convocazione con la Nazionale Under 19.

Picco nel mirino

Per sostituire eventuali partenze e continuare a investire sui giovani, il Modena guarda con interesse a Elia Picco, centrocampista offensivo classe 2007 del Parma.

Il giocatore è stato uno dei protagonisti della stagione della Primavera ducale, conclusa con la finale Scudetto persa contro la Fiorentina proprio allenata da Galloppa. Picco ha chiuso l’annata con sei gol e cinque assist, dimostrando grande versatilità tattica grazie alla capacità di giocare sia da trequartista sia da esterno offensivo.

Secondo Alessandro Troncone sul Resto del Carlino, il Modena proverà a convincere il Parma a concedere il giovane in prestito per consentirgli di accumulare esperienza tra i professionisti.

Strategia chiara

Il club canarino punta dunque a costruire una rosa competitiva senza rinunciare agli investimenti sui migliori prospetti in uscita dai vivai italiani. Una strategia che, nelle intenzioni della società, dovrà permettere di creare valore tecnico ed economico da mettere a disposizione del nuovo corso targato Galloppa.