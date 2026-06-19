Tmw: “Segre nel mirino di Pisa e Modena”

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Si accende il mercato attorno a Jacopo Segre. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttomercatoWeb, il centrocampista del Palermo sarebbe finito nel radar di Pisa e Modena, che nelle ultime settimane avrebbero effettuato alcuni sondaggi per valutare la fattibilità dell’operazione.

Il classe 1997, arrivato in rosanero nell’estate del 2022, è legato al Palermo da un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e rappresenta uno dei punti di riferimento dello spogliatoio siciliano. Nelle ultime stagioni Segre si è infatti ritagliato un ruolo sempre più importante all’interno della squadra, diventando uno degli elementi più affidabili della rosa.


Come riferisce Alessio Alaimo su TuttomercatoWeb, sia il Pisa sia il Modena avrebbero manifestato interesse per il centrocampista, raccogliendo informazioni sulla sua situazione contrattuale e sulle eventuali possibilità di una trattativa.

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