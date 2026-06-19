Tmw: “Palermo, primi contatti per Alessandro Romano. Osti punta sul talento della Roma”

Il Palermo continua a guardare con attenzione al mercato dei giovani e avrebbe messo nel mirino Alessandro Romano, promettente centrocampista di proprietà della Roma. A riportarlo è Alessio Alaimo di TuttomercatoWeb, secondo cui il club rosanero avrebbe già avviato i primi contatti per provare a portare il classe 2006 alla corte di Filippo Inzaghi.

Romano è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano. Nell’ultima stagione il centrocampista ha maturato esperienza in Serie B con la maglia dello Spezia, riuscendo a ritagliarsi spazio in un campionato particolarmente competitivo e mettendo in mostra qualità tecniche e personalità non comuni per la sua età.





Secondo quanto riferito da Alessio Alaimo su TuttomercatoWeb, il Palermo starebbe valutando concretamente il profilo del giovane giallorosso nell’ambito del progetto di rinnovamento della mediana voluto da Filippo Inzaghi e dal direttore sportivo Carlo Osti.

Il nome di Romano si aggiunge a quelli già presenti sul taccuino della dirigenza rosanero per il centrocampo, un reparto destinato a subire diversi cambiamenti durante l’estate. La società è infatti al lavoro per individuare giocatori in grado di coniugare qualità, prospettiva e sostenibilità economica.

Al momento si registrano i primi contatti esplorativi, ma l’interesse del Palermo per il giovane centrocampista della Roma appare concreto e potrebbe svilupparsi ulteriormente nelle prossime settimane.