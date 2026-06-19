Palermo-Euro 2032, sopralluogo UEFA al Barbera: nuovo passo avanti per la candidatura

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Prosegue il percorso di Palermo verso Euro 2032. Questa mattina lo stadio Renzo Barbera ha ospitato un importante incontro tra i rappresentanti della UEFA, del Comune di Palermo, del Palermo FC, del City Football Group e dello studio internazionale Populous, incaricato della progettazione del nuovo impianto.

La visita della delegazione UEFA rappresenta un ulteriore tassello nel cammino che punta a inserire il capoluogo siciliano tra le città italiane candidate a ospitare la manifestazione continentale del 2032. L’incontro è servito per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione del Barbera e sulle attività già avviate in vista della presentazione ufficiale della candidatura.


Il sopralluogo arriva a pochi mesi dall’incontro svoltosi a marzo nella sede UEFA di Nyon, in Svizzera, dove il Comune di Palermo, il Palermo FC e Populous avevano illustrato nel dettaglio il progetto del futuro stadio rosanero.

Nel corso della visita odierna, i rappresentanti UEFA hanno potuto verificare direttamente non soltanto la situazione dell’impianto di viale del Fante, ma anche il contesto urbano e infrastrutturale che accompagnerà la candidatura della città.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per Palermo, che continua a lavorare insieme al City Football Group e alle istituzioni locali per trasformare il Renzo Barbera in uno stadio moderno e conforme agli standard richiesti dalle competizioni internazionali.

L’obiettivo resta quello di arrivare entro luglio 2026 alla formalizzazione della candidatura ufficiale della città e dell’impianto rosanero tra le sedi italiane che ospiteranno le partite di UEFA Euro 2032.

Altre notizie

inzaghi gardini mirri osti (12)

Tmw: “Palermo, primi contatti per Alessandro Romano. Osti punta sul talento della Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

Tmw: “Segre nel mirino di Pisa e Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Il Resto del Carlino: “Palermo, sfida al Modena per Azzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-19 083828

Gazzetta di Modena: “Hernani resta il sogno. Ma c’è la concorrenza del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
682413971_1585532103580614_1774957328624617277_n

Palermo, torna l’Anglo-Palermitan Trophy: sfida al Melbourne City nella storica tournée australiana

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (27) vasic Desplanches

Giornale di Sicilia: “Palermo, Vasic e Desplanches verso l’addio. Il club non intende fare sconti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta in pole. Osti lavora su esterni, giovani e portiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
hernani-parma

Giornale di Sicilia: “Palermo, torna di moda Hernani. Osti valuta il colpo per il centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
amelia

Corriere dello Sport: “Palermo, Geria confermato. Per la Primavera si valutano nuovi profili, spunta Amelia”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo manchester city (161) Gardini

Corriere dello Sport: “Palermo, attesa per il Barbera. Il 15 luglio la conferenza decisiva sul progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi mirri gardini osti (21)

Corriere dello Sport: “Il Palermo insegue Luvumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
3c1b15cb-d9e1-45ef-a954-56a6ed118e2e (1)

Palermo, inaugurata alla Biblioteca regionale la mostra per i 125 anni del club: «Un legame profondo tra storia, sport e identità»

Angelo Giambona Giugno 18, 2026

Ultimissime

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Palermo-Euro 2032, sopralluogo UEFA al Barbera: nuovo passo avanti per la candidatura

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi gardini mirri osti (12)

Tmw: “Palermo, primi contatti per Alessandro Romano. Osti punta sul talento della Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

Tmw: “Segre nel mirino di Pisa e Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Il Resto del Carlino: “Palermo, sfida al Modena per Azzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-19 091240

Calcio italiano in lutto: è morto Igor Protti, aveva 58 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026