Palermo-Euro 2032, sopralluogo UEFA al Barbera: nuovo passo avanti per la candidatura
Prosegue il percorso di Palermo verso Euro 2032. Questa mattina lo stadio Renzo Barbera ha ospitato un importante incontro tra i rappresentanti della UEFA, del Comune di Palermo, del Palermo FC, del City Football Group e dello studio internazionale Populous, incaricato della progettazione del nuovo impianto.
La visita della delegazione UEFA rappresenta un ulteriore tassello nel cammino che punta a inserire il capoluogo siciliano tra le città italiane candidate a ospitare la manifestazione continentale del 2032. L’incontro è servito per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione del Barbera e sulle attività già avviate in vista della presentazione ufficiale della candidatura.
Il sopralluogo arriva a pochi mesi dall’incontro svoltosi a marzo nella sede UEFA di Nyon, in Svizzera, dove il Comune di Palermo, il Palermo FC e Populous avevano illustrato nel dettaglio il progetto del futuro stadio rosanero.
Nel corso della visita odierna, i rappresentanti UEFA hanno potuto verificare direttamente non soltanto la situazione dell’impianto di viale del Fante, ma anche il contesto urbano e infrastrutturale che accompagnerà la candidatura della città.
Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per Palermo, che continua a lavorare insieme al City Football Group e alle istituzioni locali per trasformare il Renzo Barbera in uno stadio moderno e conforme agli standard richiesti dalle competizioni internazionali.
L’obiettivo resta quello di arrivare entro luglio 2026 alla formalizzazione della candidatura ufficiale della città e dell’impianto rosanero tra le sedi italiane che ospiteranno le partite di UEFA Euro 2032.