Corsa alla FIGC, Abete si candida: «Sono libero da condizionamenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
abete

Giancarlo Abete rilancia la propria candidatura alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni del 22 giugno. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex presidente federale ha risposto alle critiche legate alla sua età, sottolineando esperienza, correttezza e indipendenza.

«Non posso negare la mia età, ma nessuno può mettere in discussione le mie capacità di governo e la mia moralità», ha dichiarato Abete, ricordando di aver ricoperto incarichi federali per 16 anni senza percepire compensi. «Non rappresento il gotha del calcio, ma la base, e sono un uomo libero da condizionamenti».


Il principale rivale nella corsa alla guida della Federazione è Giovanni Malagò, sostenuto da gran parte delle componenti elettorali. Abete ha però evidenziato l’assenza di un programma dettagliato da parte della Lega Serie A, lodando invece le proposte avanzate da Lega B e Lega Pro.

Infine, una riflessione sul presidente uscente Gabriele Gravina: «Il presidente della FIGC non ha il potere di Trump, da solo può fare poco. Inoltre, ha pagato il difficile rapporto tra il calcio e la politica».

Altre notizie

abodi

Abodi dopo il parere dell’ANAC: «Garantita la piena legittimità delle elezioni FIGC»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

FIGC, arriva il via libera dell’Anac: Malagò può candidarsi alla presidenza

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gravina: «Mondiali? Kean ed Esposito hanno sbagliato gol decisivi, per questo siamo rimasti fuori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò: «Non basta far giocare gli italiani in Italia, servono persone adatte e competenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
175111367-c319a19c-17e9-4d77-98be-f53b535ee2df

Antognoni elogia Baldini: «È un allenatore moderno che sa osare e valorizzare i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Round of 16 Italy vs Austria

Gazzetta dello Sport: “Mancini lascia l’Al Sadd e sogna il ritorno in azzurro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
Roberto Mancini

UFFICIALE, Mancini lascia l’Al Sadd: pronto il ritorno sulla panchina della Nazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò: «Guardo ad un orizzonte di sei anni. Il prossimo ct dovrà avere una disponibilità totale»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
lab55684_be2ponaq_20251006041551-jpeg

Gazzetta dello Sport: “Baldini saluta l’Italia: ‘I giovani sono pronti’. Mancini e Conte restano i favoriti per la panchina azzurra”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
mancini-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Repubblica: “Nasce la Nazionale di Mancini. Ma tutto dipende da Malagò”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
abodi

Abodi: «Lo spirito di Baldini è quello giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
nunziata

Italia Under 21, successo di misura contro l’Albania: decide Calvani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026

Ultimissime

09f6b1c8-8dcc-49d3-ac27-47cb2e8cea40

Palermo, ufficiale un nuovo test estivo: sfida al Norimberga durante il ritiro in Alto Adige

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
726432281_1256863003024800_1984330617261891885_n

Mantova, arriva Jonathan Silva: rinforzo a centrocampo dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
abete

Corsa alla FIGC, Abete si candida: «Sono libero da condizionamenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Palermo-Euro 2032, sopralluogo UEFA al Barbera: nuovo passo avanti per la candidatura

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi gardini mirri osti (12)

Tmw: “Palermo, primi contatti per Alessandro Romano. Osti punta sul talento della Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026