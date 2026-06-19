Mantova, arriva Jonathan Silva: rinforzo a centrocampo dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
726432281_1256863003024800_1984330617261891885_n

Il Mantova continua a muoversi sul mercato e ufficializza l’arrivo di Jonathan Silva Pertinhes. Il centrocampista brasiliano, classe 2004, approda in biancorosso dal Torino con la formula del prestito e diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.

Nella scorsa stagione Silva ha maturato esperienza in Serie B con la maglia del Padova, dopo aver già vissuto un’altra parentesi nel calcio italiano con il Crotone. Il giovane centrocampista rappresenta un innesto di prospettiva per la formazione lombarda, che punta a rafforzare la propria mediana in vista della nuova stagione.


Prima di trasferirsi al Mantova, il giocatore ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. Successivamente il club granata ha definito la cessione in prestito fino al 30 giugno 2027, inserendo un’opzione per l’acquisto definitivo da parte del Mantova e una contropzione a favore del Torino.

Per Silva si apre ora una nuova opportunità per continuare il proprio percorso di crescita e trovare maggiore continuità nel campionato cadetto.

Altre notizie

inzaghi gardini mirri osti (12)

Tmw: “Palermo, primi contatti per Alessandro Romano. Osti punta sul talento della Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

Tmw: “Segre nel mirino di Pisa e Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Il Resto del Carlino: “Palermo, sfida al Modena per Azzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-19 083828

Gazzetta di Modena: “Hernani resta il sogno. Ma c’è la concorrenza del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (47) pierozzi azzi

Tuttosport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Luca Gotti

Gazzetta dello Sport: “Cesena, caos Pagliuca. Sampdoria su Gotti, tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
marco-baroni-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Serie B, Cremonese, Pisa e Verona davanti a tutti: ecco le favorite per la promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (27) vasic Desplanches

Giornale di Sicilia: “Palermo, Vasic e Desplanches verso l’addio. Il club non intende fare sconti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta in pole. Osti lavora su esterni, giovani e portiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
hernani-parma

Giornale di Sicilia: “Palermo, torna di moda Hernani. Osti valuta il colpo per il centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
9c4145fb7a

Corriere dello Sport: “Serie A, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
e060014d94

Corriere dello Sport: “Ascoli alla ribalta. È Capitale della B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026

Ultimissime

726432281_1256863003024800_1984330617261891885_n

Mantova, arriva Jonathan Silva: rinforzo a centrocampo dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
abete

Corsa alla FIGC, Abete si candida: «Sono libero da condizionamenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Palermo-Euro 2032, sopralluogo UEFA al Barbera: nuovo passo avanti per la candidatura

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi gardini mirri osti (12)

Tmw: “Palermo, primi contatti per Alessandro Romano. Osti punta sul talento della Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

Tmw: “Segre nel mirino di Pisa e Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026