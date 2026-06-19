Mantova, arriva Jonathan Silva: rinforzo a centrocampo dal Torino

Il Mantova continua a muoversi sul mercato e ufficializza l’arrivo di Jonathan Silva Pertinhes. Il centrocampista brasiliano, classe 2004, approda in biancorosso dal Torino con la formula del prestito e diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.

Nella scorsa stagione Silva ha maturato esperienza in Serie B con la maglia del Padova, dopo aver già vissuto un’altra parentesi nel calcio italiano con il Crotone. Il giovane centrocampista rappresenta un innesto di prospettiva per la formazione lombarda, che punta a rafforzare la propria mediana in vista della nuova stagione.





Prima di trasferirsi al Mantova, il giocatore ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. Successivamente il club granata ha definito la cessione in prestito fino al 30 giugno 2027, inserendo un’opzione per l’acquisto definitivo da parte del Mantova e una contropzione a favore del Torino.

Per Silva si apre ora una nuova opportunità per continuare il proprio percorso di crescita e trovare maggiore continuità nel campionato cadetto.