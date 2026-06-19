Palermo, ufficiale un nuovo test estivo: sfida al Norimberga durante il ritiro in Alto Adige

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
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Il Palermo aggiunge un nuovo appuntamento al programma della preparazione estiva. Attraverso un comunicato ufficiale, il Norimberga ha reso noto che affronterà i rosanero nel corso del ritiro precampionato che entrambe le squadre svolgeranno in Alto Adige.

La formazione allenata da Filippo Inzaghi scenderà in campo contro il club tedesco sabato 25 luglio alle ore 16 a Natz-Schabs, località situata nei pressi di Bressanone. La gara si disputerà durante il ritiro estivo del Norimberga, in programma dal 19 al 26 luglio in Sudtirolo.


L’amichevole rappresenterà un test di livello internazionale per il Palermo, che potrà confrontarsi con una delle società più prestigiose del calcio tedesco, attualmente militante nella 2. Bundesliga.

Nel comunicato, il Norimberga ha confermato che la partita contro il Palermo farà parte del programma del proprio ritiro estivo e che la vendita dei biglietti avverrà direttamente sul posto il giorno dell’incontro.

La squadra guidata dall’ex attaccante della Lazio e della Germania Miroslav Klose utilizzerà la sfida contro i rosanero come uno degli ultimi test prima dell’inizio della nuova stagione del campionato tedesco.

Per il Palermo si tratta di un ulteriore banco di prova nel percorso di avvicinamento al campionato di Serie B 2026/27, con Inzaghi che potrà valutare la crescita della squadra contro un avversario internazionale di buon livello.

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