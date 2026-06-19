Bianco lascia il Monza: ora è a un passo dal Pisa

Si separano ufficialmente le strade del Monza e di Paolo Bianco. Il tecnico ha raggiunto l’accordo con il club brianzolo per la risoluzione consensuale del contratto, diventando così libero di intraprendere una nuova avventura professionale.

Come riporta Gianluca Di Marzio per Bianco si aprono ora le porte del Pisa, che lo ha individuato come successore di Oscar Hiljemark sulla panchina nerazzurra. Dopo aver guidato il Monza al ritorno in Serie A a un solo anno dalla retrocessione, l’allenatore è pronto a raccogliere una nuova sfida in Serie B, con l’obiettivo di riportare immediatamente i toscani nella massima categoria.





Nel frattempo, il Monza è già al lavoro per individuare il sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Ivan Juric, profilo scelto dalla dirigenza biancorossa per aprire un nuovo ciclo tecnico. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva e definire il futuro della panchina brianzola.

La risoluzione con Bianco rappresenta quindi il primo passo di un importante valzer di allenatori che potrebbe presto coinvolgere anche Pisa e Monza.