Bianco lascia il Monza: ora è a un passo dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Si separano ufficialmente le strade del Monza e di Paolo Bianco. Il tecnico ha raggiunto l’accordo con il club brianzolo per la risoluzione consensuale del contratto, diventando così libero di intraprendere una nuova avventura professionale.

Come riporta Gianluca Di Marzio per Bianco si aprono ora le porte del Pisa, che lo ha individuato come successore di Oscar Hiljemark sulla panchina nerazzurra. Dopo aver guidato il Monza al ritorno in Serie A a un solo anno dalla retrocessione, l’allenatore è pronto a raccogliere una nuova sfida in Serie B, con l’obiettivo di riportare immediatamente i toscani nella massima categoria.


Nel frattempo, il Monza è già al lavoro per individuare il sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Ivan Juric, profilo scelto dalla dirigenza biancorossa per aprire un nuovo ciclo tecnico. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva e definire il futuro della panchina brianzola.

La risoluzione con Bianco rappresenta quindi il primo passo di un importante valzer di allenatori che potrebbe presto coinvolgere anche Pisa e Monza.

Altre notizie

726432281_1256863003024800_1984330617261891885_n

Mantova, arriva Jonathan Silva: rinforzo a centrocampo dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi gardini mirri osti (12)

Tmw: “Palermo, primi contatti per Alessandro Romano. Osti punta sul talento della Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

Tmw: “Segre nel mirino di Pisa e Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Il Resto del Carlino: “Palermo, sfida al Modena per Azzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-19 083828

Gazzetta di Modena: “Hernani resta il sogno. Ma c’è la concorrenza del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (47) pierozzi azzi

Tuttosport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Luca Gotti

Gazzetta dello Sport: “Cesena, caos Pagliuca. Sampdoria su Gotti, tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
marco-baroni-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Serie B, Cremonese, Pisa e Verona davanti a tutti: ecco le favorite per la promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (27) vasic Desplanches

Giornale di Sicilia: “Palermo, Vasic e Desplanches verso l’addio. Il club non intende fare sconti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta in pole. Osti lavora su esterni, giovani e portiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
hernani-parma

Giornale di Sicilia: “Palermo, torna di moda Hernani. Osti valuta il colpo per il centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
9c4145fb7a

Corriere dello Sport: “Serie A, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026

Ultimissime

palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Bianco lascia il Monza: ora è a un passo dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
09f6b1c8-8dcc-49d3-ac27-47cb2e8cea40

Palermo, ufficiale un nuovo test estivo: sfida al Norimberga durante il ritiro in Alto Adige

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
726432281_1256863003024800_1984330617261891885_n

Mantova, arriva Jonathan Silva: rinforzo a centrocampo dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
abete

Corsa alla FIGC, Abete si candida: «Sono libero da condizionamenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Palermo-Euro 2032, sopralluogo UEFA al Barbera: nuovo passo avanti per la candidatura

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026